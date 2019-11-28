Спортивный директор "Пармы" опроверг слухи о том, что его клуб может подписать Ибрагимовича

Теги пармазлатан ибрагимович

Спортивный директор "Пармы" опроверг слухи о том, что его клуб может подписать Ибрагимовича

Спортивный директор "Пармы" Даниэле Фаджано прокомментировал информацию о том, что клуб планирует приобрести форварда Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает The Guardian.

В конце декабря 38-летний швед покинет "Гэлакси" и станет свободным агентом.

"Ибрагимович невероятный футболист, которого я мечтаю увидеть в "Парме".Но сегодня мы не можем себе его позволить. Он нам не по карману", - сказал Фаджано.

На футболиста претендуют "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.

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