Спортивный директор "Пармы" опроверг слухи о том, что его клуб может подписать Ибрагимовича
Спортивный директор "Пармы" Даниэле Фаджано прокомментировал информацию о том, что клуб планирует приобрести форварда Златана Ибрагимовича. Об этом сообщает The Guardian.
В конце декабря 38-летний швед покинет "Гэлакси" и станет свободным агентом.
"Ибрагимович невероятный футболист, которого я мечтаю увидеть в "Парме".Но сегодня мы не можем себе его позволить. Он нам не по карману", - сказал Фаджано.
На футболиста претендуют "Милан", "Фиорентина" и ряд других клубов.
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