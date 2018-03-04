Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике назвал лучшего игрока мира

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Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике назвал лучшего игрока мираСпортивный директор французского ПСЖ Антеро Энрике назвал лучшего игрока мира.

"Неймар - лучший игрок в мире, он очень помогает нам, несмотря на свою травму. Он может это делать, не находясь вместе с командой. Он уже послал много сообщений поддержки партнерам по команде перед игрой с "Реалом", - цитирует Энрике El Mundo Deportivo.

Напомним, Энрике раскрыл планы на будущее Неймара. | soccernews.ru

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