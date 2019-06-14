Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

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Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обе стороны приняли единогласное решение расторгнуть контракт.

51-летний Энрике стал спортивным директором ПСЖ летом 2017 года. 

"Клуб благодарит Антеро Энрике за его профессионализм и преданность делу на протяжении этих двух лет и желает ему всего наилучшего в его будущих проектах", - сообщается в заявлении парижан.

В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, однако не смог завоевать Кубок страны, проиграв "Ренну" в финале, и вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, потерпев поражение от "Манчестер Юнайтед".

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