Спортивный директор ПСЖ Энрике покинул свой пост

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Обе стороны приняли единогласное решение расторгнуть контракт.

51-летний Энрике стал спортивным директором ПСЖ летом 2017 года.

"Клуб благодарит Антеро Энрике за его профессионализм и преданность делу на протяжении этих двух лет и желает ему всего наилучшего в его будущих проектах", - сообщается в заявлении парижан.

В нынешнем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, однако не смог завоевать Кубок страны, проиграв "Ренну" в финале, и вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов, потерпев поражение от "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: "Байер" объявил о переходе воспитанника ПСЖ| http://soccernews.ru