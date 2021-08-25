Спортивный директор ПСЖ: "Мы не будем удерживать Мбаппе"
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо подтвердил факт переговоров с мадридским "Реалом" по Килиану Мбаппе.
"Килиан Мбаппе хочет уйти, мне это кажется очевидным.
Если "Реал Мадрид" сделает предложение, мне кажется всё ясным... я излагаю позицию, которая, как мне кажется, всем понятна. Если он хочет уйти, мы не будем его сдерживать, но это на наших условиях.
Килиан всегда обещал нам, что не уйдет бесплатно.
Мы не будем никого удерживать, но игрок уйдет на наших условиях.
Мы сделали Мбаппе два больших предложения. Мы хотим доказать ему, что он - центр проекта, но он не над проектом.
Этим летом мы создали мечту, и мы никому не позволим ее разрушить.
Это похоже на стратегию "Мадрида" - попытаться получить от нас отказ, показать, что они испробовали всё, и ждать год, чтобы получить его бесплатно.
То, что они делают, неправильно, незаконно и неприемлемо.
Мы не собираемся отпускать его за меньшую сумму, чем купили, когда мы всё ещё должны "Монако", - сказал функционер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14