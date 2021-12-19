Спортивный директор ПСЖ назвал Мбаппе лучшим игроком в мире

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо высказался о будущем французского нападающего Килиана Мбаппе.

"Люди подумают, мол, мы говорим это, потому что хотим продлить контракт, но... Это выходит за рамки интересов клуба. В 22 года, почти в 23, Килиан невероятно зрел.

Это особенная ситуация. Мы говорим о лучшем игроке в мире, у которого заканчивается контракт. Можно сказать, что раньше у нас были более горячие споры, но так строится взаимопонимание.

Сложная ситуация. Мы хотели бы, чтобы Килиан оставался всю жизнь в ПСЖ. При этом мы должны уважать его позицию. Думаю, у нас все еще есть хорошие шансы продлить контракт", – сказал Леонардо.

Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что француз станет игроком мадридского "Реала" на правах свободного агента.

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