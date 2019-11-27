Спортивный директор ПСЖ поделился мнением об отмененной красной карточке Куртуа
Спортивный директор ПСЖ Леонардо высказался о моменте, когда арбитр удалил голкипера "Реала" Тибо Куртуа, но после просмотра VAR отменил свое решение.
"Я ранее говорил, что больше не буду комментировать работу судей. По моему мнению, арбитру не следовало показывать Куртуа красную карточку. Однако он сделал это, но после просмотра VAR отменил свое решение. В регламенте сказано, что арбитр может сделать это, если допустил серьезную ошибку, но я не думаю, что это была серьезная ошибка.
Его решение могло сыграть ключевую роль в дальнейшем развитии матча. Не хочется думать, что это заговор против ПСЖ, но я прекрасно понимаю злость фанатов", - приводит слова Леонардо Daily Mercato.
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В матче "Реал" - ПСЖ судья отменил удаление Куртуа и пенальти
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