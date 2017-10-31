Спортивный директор ПСЖ провёл встречу с агентом Коутиньо

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Спортивный директор ПСЖ провёл встречу с агентом Коутиньо

ПСЖ не теряет надежд приобрести полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо, сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, спортивный директор парижан Антеру Энрике провёл встречу с агентом футболиста Кия Джурабчаном.

Ранее сообщалось, что Коутиньо запретил своим представителям вести переговоры с ПСЖ, так как он хочет продолжить карьеру в "Барселоне", но, по всей видимости, французский гранд не намерен отступать. 

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