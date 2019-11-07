Спортивный директор ПСЖ раскритиковал Зидана

Спортивный директор ПСЖ Леонардо недоволен одним из последних заявлений главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Бразильский функционер подверг критике французского наставника за его слова о форварде парижан Килиане Мбаппе.

Ранее Зидан отметил, что его звёздный соотечественник с детства мечтает выступать за королевский клуб.

"Честно говоря, это вызывает раздражение. Сейчас не самое подходящее время для разговоров о будущем игрока нашей команды. Кроме того, это происходит не впервые. Думаю, что пора бы уже остановиться. Я очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира. Мы очень рады, что он играет за нашу команду, у него ещё 2,5 года контракта", - цитирует Леонардо L’Equipe.

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