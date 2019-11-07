Спортивный директор ПСЖ раскритиковал Зидана

1 Теги реал мадридпсжзинедин зиданлеонардо насименто де араужокилиан мбаппе

Спортивный директор ПСЖ раскритиковал Зидана

Спортивный директор ПСЖ Леонардо недоволен одним из последних заявлений главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Бразильский функционер подверг критике французского наставника за его слова о форварде парижан Килиане Мбаппе.

Ранее Зидан отметил, что его звёздный соотечественник с детства мечтает выступать за королевский клуб.

"Честно говоря, это вызывает раздражение. Сейчас не самое подходящее время для разговоров о будущем игрока нашей команды. Кроме того, это происходит не впервые. Думаю, что пора бы уже остановиться. Я очень уважаю Зидана, но не стоит трогать одного из лучших футболистов мира. Мы очень рады, что он играет за нашу команду, у него ещё 2,5 года контракта", - цитирует Леонардо L’Equipe. 

Не пропустите: ПСЖ хочет увеличить зарплату Мбаппе до 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Управленец ноет , что капризный богатый ребенок Киллиан может уйти в другую комадну,хотя у него есть контракт.Ты ему еще в колени упади!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Минутка ностальгии: вспоминаем ТОП-6 песен, связанных с большими футбольными турнирами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 11 22
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 11 22
3 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 12 22
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 12 21
5 Севилья Севилья 12 21
6 Гранада Гранада 12 20
7 Хетафе Хетафе 12 19
8 Вильярреал Вильярреал 12 18
9 Осасуна Осасуна 12 18
10 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 12 17
11 Леванте Леванте 12 17
12 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 12 17
13 Валенсия Валенсия 12 17
14 Эйбар Эйбар 12 15
15 Бетис Бетис 12 13
16 Алавес Алавес 12 12
17 Мальорка Мальорка 12 11
18 Сельта Виго Сельта Виго 12 9
19 Эспаньол Эспаньол 12 8
20 Леганес Леганес 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов