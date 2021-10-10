Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере Месси

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Спортивный директор ПСЖ рассказал о трансфере МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился деталями подписания контракт с аргентинским форвардом Лионелем Месси, который перешел в стан парижан на правах свободного агента из "Барселоны".

"Месси планировал остаться в "Барселоне". У нас были некоторые контакты. Были слухи, что он не останется в "Барселоне" из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили. Но у нас не было ощущения, что он хочет уйти из "Барселоны". Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А затем «Барселона» объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех", — сказал Леонардо для La Gazzetta dello Sport.

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