Спортивный директор ПСЖ вновь недоволен "Реалом" из-за Мбаппе

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил свое недовольство мадридским "Реалом" из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

"Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, поскольку он жемчужина, один из лучших в мире.

Я думаю, что "Реал" заслуживает санкций, поскольку они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок", – сказал Леонардо.

Также не пропустите: Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами команды. | http://soccernews.ru