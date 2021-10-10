Спортивный директор ПСЖ вновь недоволен "Реалом" из-за Мбаппе

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Спортивный директор ПСЖ вновь недоволен "Реалом" из-за МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил свое недовольство мадридским "Реалом" из-за ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

"Мы хотим, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ. Килиан на 100% представляет клуб, поскольку он жемчужина, один из лучших в мире.

Я думаю, что "Реал" заслуживает санкций, поскольку они всегда говорят о Килиане. Он наш игрок", – сказал Леонардо.

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