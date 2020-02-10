Спортивный директор ПСЖ встал на защиту Мбаппе

Спортивный директор ПСЖ Леонардо не согласен с критическими высказываниями в адрес нападающего Килиана Мбаппе.

"Я слышал, что говорят о характере Мбаппе. Это очень неприятно. Да, он спорил с тренером. Игрок виноват, но мы всё уладили внутри клуба. Тем не менее, его уже называют испорченным ребёнком. Я этого не понимаю, ведь Килиан восхитительный и обязательный человек, а также фантастический футболист", - приводит слова Леонардо Goal.com.

21-летний Мбаппе в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 27 матчей, забил 23 гола и сделал 13 ассистов.

По некоторым данным, звёздный француз отказывается продлевать контракт с клубом и летом, возможно, перейдёт в мадридский "Реал".

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