Спортивный директор ПСЖ высказался о Почеттино

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Спортивный директор ПСЖ высказался о ПочеттиноФото: инстаграм Почеттино/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о главном тренере команды Маурисио Почеттино.

"Он один из лучших тренеров на планете.

Можно сказать, мол, мы играем не очень хорошо, но и речи нет о том, что Маурисио ничего не понимает или что он родился вчера.

Мы на десять очков выше второго места в Лиге 1 и находимся в процессе совершенствования", – сказал Леонардо.

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