Спортивный директор ПСЖ высказался о травматичности Рамоса

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Спортивный директор ПСЖ высказался о травматичности Рамоса

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Спортивный директор ПСЖ Леонардо поделился мыслями о проблемах со здоровьем у центрального защитника Серхио Рамоса.

"Мы не ожидали, что останемся без Рамоса на четыре или пять месяцев. Конечно, клуб знал о его травмах, полученных в прошлом сезоне. Понимали, что потребуется время, но некоторые моменты стали для нас сюрпризом", - цитирует Леонардо Europe 1.

35-летний Рамос дебютировал за ПСЖ только 28 ноября. Всего на его счету два матча - по одному в чемпионате и Кубке Франции.

Парижане летом заключили со звёздным футболистом контракт на два сезона. До этого он 16 лет выступал за мадридский "Реал".

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