Спортивный директор ПСЖ высказался о травме Рамоса

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Спортивный директор ПСЖ высказался о травме РамосаФото: инстаграм Рамоса/Автор неизвестен

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо поделился мнением о травме испанского защитника команды Серхио Рамоса, из-за которой тот сыграл всего два раза за парижан.

"Мы не ожидали, что останемся без Рамоса на четыре-пять месяцев. Мы знали, что у него были травмы в прошлом сезоне, с которыми нам придется разбираться, но это правда, что кое-что стало сюрпризом.

Было некоторое напряжение, но мы делали все как можно лучше, но затем случился откат в восстановлении. Но теперь Рамос на верном пути. Очень важно, чтобы он был с нами во второй половине сезона", – сказал Леонардо в интервью Europe 1.

Напомним, что Рамос перешел в ПСЖ из мадридского "Реала" на правах свободного агента прошлым летом.

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