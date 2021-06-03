Спортивный директор "ПСЖ" высказался о зимней отставке Томаса Тухеля

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Спортивный директор "ПСЖ" высказался о зимней отставке Томаса ТухеляФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо высказался о зимнем решении отпустить главного тренера Томаса Тухеля. 

"Как я отреагировал на победу Тухеля в ЛЧ? Это футбол, здесь такое может случиться. Я рад.

"ПСЖ" принял верное решение отпустив Тухеля. Все клубы проходят определенные циклы.

То же касается и Тиаго Силвы. Было здорово увидеть его в финале, пусть он и получил травму", – сказал Леонардо в интервью Canal Plus.

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