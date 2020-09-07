Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, что думает о нападающих парижан Неймаром и Килианом Мбаппе.

"Мы хотим идти вместе с ними. Очевидно. ПСЖ должен продолжить с ними.

Иметь двух этих футболистов в команде потрясающе. Месси и Роналду были по одному в своих клубах. У нас два лучших игрока после Месси и Роналду", - цитирует Леонардо Canal+.

А еще: ПСЖ может продать двух игроков ради трансфера Томаса Партея| http://soccernews.ru