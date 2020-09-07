Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре
Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал, что думает о нападающих парижан Неймаром и Килианом Мбаппе.
"Мы хотим идти вместе с ними. Очевидно. ПСЖ должен продолжить с ними.
Иметь двух этих футболистов в команде потрясающе. Месси и Роналду были по одному в своих клубах. У нас два лучших игрока после Месси и Роналду", - цитирует Леонардо Canal+.
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|О
|1
|ПСЖ
|27
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|28
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|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|Ним
|28
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|Амьен
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|23
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|Тулуза
|28
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