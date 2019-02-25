Спортивный директор "Ромы" может продолжить карьеру в Англии

Директор "Ромы" Рамону Мончи может занять подобную должность в "Арсенале", передает Calciomercato.

По данным издания, Мончи встречался с руководством "Ансенала". Команда готова заплатить три миллиона евро неустойки.

Стоит отметить, что 50-летний итальянец не планирует уходить из клуба до конца сезона.

Ранее Мончи работал с "Севильей", когда команду возглавлял Унаи Эмери, который сейчас руководит английским клубом.

"Арсенал" в нынешнем сезоне занимает 4 место турнирной таблицы, имея в активе 53 балла.

Не пропустите: Мончи имеет еще два варианта продолжения карьеры| http://soccernews.ru