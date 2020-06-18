Спортивный директор "Ромы" Петраки покинул клуб
Спортивный директор "Ромы" Джанулка Петраки покинул свою должность в римском клубе, сообщается в твиттере команда.
Его место займет генеральный директор Гвидо Фиенга.
#ASRoma can confirm that it has today suspended Gianluca Petrachi of his duties as sporting director with immediate effect.— AS Roma English (@ASRomaEN) June 18, 2020
The coach, and the team, will be guided directly by club CEO, Guido Fienga. pic.twitter.com/334368xdRf
51-летний Петраки ранее выступал за "Торино", "Палермо" и "Лечче". Должность спортивного директора "Ромы" он занял 25 июня 2019 года.
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