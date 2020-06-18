Спортивный директор "Ромы" Петраки покинул клуб

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Спортивный директор "Ромы" Петраки покинул клуб

Спортивный директор "Ромы" Джанулка Петраки покинул свою должность в римском клубе, сообщается в твиттере команда.

Его место займет генеральный директор Гвидо Фиенга.

51-летний Петраки ранее выступал за "Торино", "Палермо" и "Лечче". Должность спортивного директора "Ромы" он занял 25 июня 2019 года.

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