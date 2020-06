Спортивный директор "Ромы" Петраки покинул клуб

Спортивный директор "Ромы" Джанулка Петраки покинул свою должность в римском клубе, сообщается в твиттере команда.

Его место займет генеральный директор Гвидо Фиенга.

#ASRoma can confirm that it has today suspended Gianluca Petrachi of his duties as sporting director with immediate effect.



The coach, and the team, will be guided directly by club CEO, Guido Fienga. pic.twitter.com/334368xdRf