Спортивный директор "Ромы" раскритиковал арбитров матча с "Барселоной"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи считает, что в поражении команды в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной" (1:4) частично виноват арбитр встречи.

"Результат не отражает того, что мы увидели на поле, и является слишком суровым для нас. Перед матчем мы говорили, что важно остановить Месси, и нам это удалось. Нам не хватило удачи и хладнокровия перед чужими воротами, к тому же судья допустил несколько ошибок. Должно было быть назначено два пенальти, и это повлияло на игру. Нужно сконцентрироваться на положительных сторонах этого выступления и заложить их в основу в ответном матче", - сказал он.

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