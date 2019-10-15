Спортивный директор ростовского СКА рассказал о целях команды

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Спортивный директор ростовского СКА рассказал о целях команды

Спортивный директор ростовского СКА Виктор Панченко рассказал о целях клуба и трансферной политике.

Ранее стало известно, что Баста официально стал владельцем "СКА Ростов".

"Наша цель - комплектование команды футболистами, которые будут прогрессировать, показывать качественный футбол и решать поставленные перед ними задачи. К трансферной политике будем подходить взвешенно и точечно. Разбрасываться деньгами никто не собирается", - сказал Панченко.

В структуре клуба также присутствует Сергей Городничук, который работал с "Химками" и РФС. Руководителем новых медиа назначен Станислав Меркис.

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