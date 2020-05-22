Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о скором возобновлении чемпионата России, а также сообщил, что клуб продлит контракты со всеми игроками до конца сезона.
"По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.
Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будем бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждет серьезная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьем. Это проблема.
Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе. Это очень неприятная ситуация", - передает слова Яровинского "Матч ТВ".
Напомним, возобновление сезона планируется 21 июня.
А еще: Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича| http://soccernews.ru
главное
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
Лента новостей
-
Сетьен признался, что хотел бы поработать с Неймаром
-
У Антона Шунина и его жены родился ребенок
-
"Бавария" оказала финансовую помощь клубам региональной лиги
-
Стало известно, когда власти Московской области открывают базы клубов РПЛ
-
"Шахтер" разгромил "Белшину" в чемпионате Беларуси
-
Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"
-
Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20
-
Нойер прокомментировал продление контракта с "Баварией" до 2023 года
-
Стало известно, когда возобновится чемпионат Румынии
-
Вертонген может покинуть "Тоттенхэм" свободным агентом этим летом
-
"Барселона" не планирует продавать Гризманна этим летом
-
Черышев заявил, что рад возобновлению сезона РПЛ
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20