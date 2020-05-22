Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20

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Спортивный директор "Рубина" рассказал о дальнейших планах команды на сезон-2019/20

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался о скором возобновлении чемпионата России, а также сообщил, что клуб продлит контракты со всеми игроками до конца сезона.

"По всем футболистам мы достигли договоренности о продлении контрактов до конца чемпионата. Что касается пролонгации договоров на следующий сезон, то мы будем работать над этим. У нас достаточно большой состав, никакой паники нет.

Глупо отрицать, что в оставшейся части чемпионата мы будем бороться за сохранение прописки в РПЛ. Мы не тешим себя иллюзиями и понимаем, что нас ждет серьезная борьба. Что касается переговоров на будущее, то у всех есть свои сложности, что влияет на нашу трансферную политику. Есть нюансы, связанные с переходами футболистов. В условиях пандемии мы лишены возможности просматривать игроков живьем. Это проблема.

Мы пока не начали тренироваться. Это гораздо большая проблема, нежели селекция. Мы озабочены соблюдением протоколов и выходом к нормальной работе. Это очень неприятная ситуация", - передает слова Яровинского "Матч ТВ".

Напомним, возобновление сезона планируется 21 июня.

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