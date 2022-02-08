Спортивный директор "Рубина" рассказал о ситуации Хвичи
Фото: инстаграм Хвичи\Автор неизвестен
Спортивный директор казанского "Рубина" Олег Яровинский поделился подробностями о ситуации с будущим полузащитника команды Хвичи Кварацхелии.
– "Дайте ему немножко поунывать. Если бы "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси" интересовались, но не пришли за мной, я бы расстроился". Вы так говорили про Хвичу. Он реально в какой-то момент приуныл?
– Да. И я его очень хорошо понимаю. Когда ты в детстве и юности смотрел все эти лиги, а сейчас понимаешь, что имеешь реальную возможность туда перейти, но за тобой никто не приходит – это очень обидно. Они обязательно вернутся за ним, но просто момент, когда этого не случается, бьет по тебе.
Нужно было дать ему время пережить это, дать понять, как это работает. Сейчас он окончательно отпустил эту ситуацию. Второй раз он на эти грабли не наступит.
– Год назад вы говорили, что ваша цена за Хвичу – 30 миллионов евро. Полгода назад цена стала 20 миллионов евро. Сколько стоит Хвича сейчас?
– Цена не изменилась – 20 миллионов евро. Но мы всегда со всеми договариваемся.
– Какой шанс, что он уедет в Европу летом?
– Я точно не буду ничего загадывать. Прошлым летом уже все вокруг поназагадывали, – сказал Яровинский.
В нынешнем сезоне Хвича сыграл в 15 матчах РПЛ, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
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