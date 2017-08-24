Спортивный директор "Сампдории" прокомментировал будущее Шика

Теги сампдорияпатрик шик

Спортивный директор "Сампдории" прокомментировал будущее Шика

Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости поделился информацией о возможном будущем форварда Патрика Шика.

"Это лето выдалось богатым на сюрпризы. Футболист остается с нами, я уверен, что он еще может принести немало пользы "Сампдории". Его хотят подписать многие клубы, причем не только в Италии, но и за рубежом. Мы открыты к предложениям от всех команд, но последнее слово по этому вопросу останется за президентом "Сампдории" Массимо Ферреро.

Вполне логично, что "Сампдория" задумается о том, как играть дальше без Шика, если по нему поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться. Нам нравятся несколько футболистов, но Патрик покинет команду только в том случае, если мы сможем найти ему замену.

Думаю, что последняя неделя перед закрытием трансферного окна станет решающей для многих знаковых переходов. В контракте Шика больше нет пункта о сумме отступных, так что переговоры с другими клубами могут начаться с любой цифры" - приводит слова Ости Football Italia.

Читайте также: Шик близок к переходу в "Рому" за 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лига Европы: "Зенит" сыграет с "Реалом Сосьедад" и "Русенборгом", "Локомотив" против "Копенгагена" и "Шерифа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 1 3
2 Наполи 1 3
3 Рома 1 3
4 Беневенто 0 0
5 Болонья 0 0
6 Кьево 0 0
7 Кротоне 0 0
8 Фиорентина 0 0
9 Дженоа 0 0
10 Интер Милан 0 0
11 Лацио 0 0
12 Милан 0 0
13 СПАЛ 0 0
14 Сампдория 0 0
15 Сассуоло 0 0
16 Торино 0 0
17 Удинезе 0 0
18 Аталанта 1 0
19 Хеллас Верона 1 0
20 Кальяри 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов