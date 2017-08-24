Спортивный директор "Сампдории" прокомментировал будущее Шика

Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости поделился информацией о возможном будущем форварда Патрика Шика.

"Это лето выдалось богатым на сюрпризы. Футболист остается с нами, я уверен, что он еще может принести немало пользы "Сампдории". Его хотят подписать многие клубы, причем не только в Италии, но и за рубежом. Мы открыты к предложениям от всех команд, но последнее слово по этому вопросу останется за президентом "Сампдории" Массимо Ферреро.

Вполне логично, что "Сампдория" задумается о том, как играть дальше без Шика, если по нему поступит предложение, от которого мы не сможем отказаться. Нам нравятся несколько футболистов, но Патрик покинет команду только в том случае, если мы сможем найти ему замену.

Думаю, что последняя неделя перед закрытием трансферного окна станет решающей для многих знаковых переходов. В контракте Шика больше нет пункта о сумме отступных, так что переговоры с другими клубами могут начаться с любой цифры" - приводит слова Ости Football Italia.

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