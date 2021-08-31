Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, при каких условиях может уйти Кунде

1 Теги севильярамон родригес вердехо мончижюль кунде

Спортивный директор "Севильи" Мончи рассказал, при каких условиях может уйти КундеФото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи на сегодняшней пресс-конференции рассказал о трансферах команды в последний день трансферного окна.

"Сегодня наш клуб покинут три футболиста.

Жюль Кунде может уйти только в том случае, если за него выплатят сумма отступных.

"Челси" делал нам предложение на прошлой неделе, однако оно нас не устроило", - сказал испанец.

Напомним, что клаусула французского защитника равняется 80 миллионам евро.

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