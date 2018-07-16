Спортивный директор "Севильи": "Мы превращаемся в молодёжную команду "Барселоны"

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Спортивный директор "Севильи": "Мы превращаемся в молодёжную команду "Барселоны"

Спортивный директор "Севильи" Хоакин Капаррос с иронией прокомментировал трансфер французского защитника Клемана Лангле в "Барселону".

"Мы не хотели терять Лангле, не хотели вести по нему переговоры и, честно говоря, думаю, что для него было бы лучше провести ещё один сезон с нами. Нам нравилось, как он играл в "Севилье". Но если кто-то активирует опцию выкупа, мы ничего не можем поделать. "Севилья" превращается в молодёжную команду "Барселоны" - цитирует Капарроса Football Espana.

Напомним, что "Барселона" купила 23-летнего Лангле у "Севильи" за 35,9 миллионов евро. 

Не пропустите: Лангле прокомментировал свой переход в "Барселону". | http://soccernews.ru

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