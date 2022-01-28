Спортивный директор "Севильи" рассказал о предложении "Ньюкасла" по Диего Карлосу

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Спортивный директор "Севильи" рассказал о предложении "Ньюкасла" по Диего Карлосу

Фото: твиттер Мончи\Автор неизвестен

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи высказался о предложении, которое сделал "Ньюкасл" о трансфере бразильского защитника Диего Карлоса.

"Предложение от "Ньюкасла" было хорошим, достойным уважения. Я должен это признать. Но руководство и совет директоров посчитали, что этого было недостаточно. Да, возможно, это было не самое удачное решение", - сказал Мончи.

Ранее сообщалось, что английский клуб сделал предложение по бразильцу в размере 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Карлос сыграл 21 матч в Ла Лиге, в которых отличился двумя забитыми голами.

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