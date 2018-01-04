Спортивный директор "Шальке" подтвердил аренду Пьяцы

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Спортивный директор "Шальке" подтвердил аренду Пьяцы

Спортивный директор "Шальке" Кристиан Хайдель подтвердил аренду хорватского полузащитника "Ювентуса" Марко Пьяцы.

"Сейчас всё готово для аренды Пьяцы. "Ювентус" дал нам слово, осталось только подписать контракт. Также нужно, чтобы он прошёл медосмотр. Всё должно быть оформлено в ближайшие сутки" - приводит слова функционера Football Italia.

Напомним, что аренда Пьяцы обойдётся "Шальке" в 1,5 миллиона евро.

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