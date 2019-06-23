Спортивный директор "Сочи": "До старта РПЛ осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет"
Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов поведал о ситуации в клубе накануне старта нового сезона.
"Руководство клуба еще не поставило задач на грядущий сезон. Про комплектацию состава тоже ничего неизвестно. До старта РПЛ осталось 20 дней, а ни состава, ни задач еще нет.
Недавно я побывал в пяти европейских странах. Предварительные договоренности по футболистам есть, все они ликвидные, а многие вызываются в сборные. За кого-то нужно будет заплатить, некоторые достанутся бесплатно.
Если мы даже успеем укомплектоваться, то на старте чемпионата не будет сыгранности, но хорошую команду построить можно будет. У нас также вышло в ФНЛ. В клубе понимают ситуацию, но бюджет до конца все еще не сформирован", - рассказал Орлов.
Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ "Сочи" предстоит выезд к "Спартаку".
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