Спортивный директор "Тамбова" подтвердил, что Обухов перейдёт в "Ростов"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков заявил, что форвард команды Владимир Обухов перейдет в "Ростов".
"Да, Володя переходит в "Ростов" Трансферная сумма? Она нормальная. В четверг всё решится окончательно", - цитирует Худякова "Матч ТВ".
Обухов - воспитанник "Спартака". В "Тамбове" выступает с сентября 2019 года. В нынешнем сезоне футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что нападающий "Ростова" Эльдор Шомуродов в скором времени перейдет в "Дженоа".
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