Спортивный директор "Тамбова" подвел итоги матча РПЛ с "Локомотивом"
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал поражение команды в матче 8-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:1).
"Мы могли брать очко. Это был бы очень хороший результат. Первый тайм был не очень. Второй провели неплохо, были моменты, но где-то не хватило везения, где-то мастерства.
Ситуация с долгами? Все нормально. Пару недель - и все долги будут погашены.
Что касается стадиона в Тамбове, то насколько я знаю, ситуация сейчас продвигается. Есть вероятность, что "Тамбов" в этом сезоне сыграет на своем домашнем стадионе", - цитирует Худякова Sport24.
Благодаря победе "Локомотив" вышел на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Тамбов" остался на 13-й позиции.
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