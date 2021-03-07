Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал результат матча с "Динамо"
Павел Худяков высказался об игре "Тамбова" в матче 21-го тура РПЛ с "Динамо" (0:2). Функционер остался доволен тем, что футболисты команды продолжили бороться, несмотря на то, что уступали в счете.
"Провели неплохой матч, хотя результат, понятно, не радует. Но в игре уже появился рисунок, все стараются, упрекнуть никого не можем. Даже создали несколько переспективных моментов у ворот "Динамо". Важно, что ребята не бросили играть во втором тайме, хотя было тяжело.
Физически тоже прибавляем. Нам не хватает только времени. Прогресс на лицо, но за две недели построить команду невозможно. В дальнейшем будем выглядеть только лучше", - цитирует Худякова ТАСС.
"Тамбов" после 21 тура занимает последнюю строчку в чемпионате России, набрав только 13 очков.
Читать подробности игры: "Динамо" дома переиграло "Тамбов" | http://soccernews.ru
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