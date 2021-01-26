Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал ситуацию в клубе

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков ответил на вопросы о финансовом кризисе в клубе.

Ранее стало известно, что до конца января с высокой долей вероятности команда снимется с РПЛ и прекратит существование из-за отсутствия денег.

"Пока всё будем делать, чтобы спасти клуб. Будем всё обсуждать на собрании. На самом деле, денег пока нет. Сколько надо денег, чтобы закончить чемпионат? Мне тяжело. Я не генеральный директор. Нет опасности, что команда просто разбежится и уйдёт главный тренер? Всё может быть. Доиграть молодёжью - это реальный вариант? Давайте два-три дня подождём, и всё будет известно. До конца недели - точно", - сказал Худяков.

"Тамбов" ушёл на зимнюю паузу, занимая последнее место в РПЛ. У него многомиллионные долги перед игроками.

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