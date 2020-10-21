Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал вспышку коронавируса в молодежной команде

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался по поводу новости о том, что четыре члена молодежной команды заразились коронавирусом.

Ранее сообщалось, что клуб оповести РПЛ о вспышке вируса.

"Болезнь у ребят протекает без симптомов, все хорошо. Они изолированы от команды. Были сделали повторные тесты, уже пришли отрицательные результаты. Думаю, все будет хорошо. С основной командой они не контактировали, мы в разных городах. Мы в Саранске, они - в Тамбове", - цитирует Худякова Sport24.

Сегодня, 21 октября, "Тамбов" на выезде сыграет с брянским "Динамо" в Кубке России. начало - в 16:00 (мск).

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