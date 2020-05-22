Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"

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Спортивный директор "Тамбова": "Риска не пройти лицензирование нет. Долг погасим"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался о слухах о том, что у клуба есть задолженности за аренду стадиона перед "Спорт-Ин".

Ранее сообщалось, что клуб должен около 17 миллионов рублей. Если задолженность не будет погашена до момента вынесения решения по лицензированию, клуб могут не допустить к новому сезону.

"Да, у нас есть задолженность перед ними. Но это не проблема.

Риска не пройти лицензирование нет, мы погасим долг, все будет без проблем. Это небольшая сумма, разберемся", - сказал Худяков.

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