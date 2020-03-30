Спортивный директор "Тамбова" считает, что урезать зарплату игрокам его команды будет несправедливо
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал, что думает о новости о том, что футболистам чемпионата России урежут зарплату из-за пандемии коронавируса.
Розыгрыш РПЛ приостановлен до 10 апреля, однако эта пауза будет продлена как минимум до 24 апреля.
Все футболисты на данный момент занимаются дома по индивидуальной программе.
"Понятно, что для нас это была бы экономия, но я считаю, что по отношению к ребятам урезать зарплату будет несправедливо. Они и так получают меньше всех в лиге, при этом бьются и показывают хорошие результаты.
Если придется доигрывать чемпионат в июне или июле, то у нас, конечно, будут проблемы. Но будем обращаться, искать дополнительное финансирование. Я считаю, что футболисты очень достойно играют, и мы будем делать все возможное, чтобы ничего не урезать, а оставить все как есть", - цитирует Худякова ТАСС.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20