Спортивный директор "Тамбова" высказался о матчах без болельщиков
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об отсутствии зрителей на матче 14-го тура РПЛ с "Ахматом".
"Это и рекомендация Роспотребнадзора, и нам для экономии. Народ уже не идет особо на стадион, уже прохладно. Когда стадион без болельщиков - это совершенно другая финансовая нагрузка.
Гораздо экономнее. Когда матч со зрителями - это и охрана, и обслуживание, и клининг", - цитирует Худякова "СЭ".
Матч "Тамбов" - "Ахмат" состоится 7 ноября. Начало - в 19:00 (мск).
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