Спортивный директор "Тамбова" заявил, что готов был пригласить Кокорина в команду

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Спортивный директор "Тамбова" заявил, что готов был пригласить Кокорина в команду

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сказал, что хотел бы пригласить в клуб форварда "Зенита" Александра Кокорина, если бы была возможность. Об этом сообщает Sport24.

Ранее сообщалось, что Кокорин будет играть в "Зенит-2".

"Конечно, Кокорина мы бы взяли к себе с руками и ногами. Но Саша не пошел в "Сочи", зачем он тогда пойдет в другой клуб? Хотя в Сочи есть и инфраструктура, и хороший стадион. Если Кокорина можно было бы взять в аренду, то его 15 клубов из 16 взяли бы к себе.

Есть вещи реальные и нереальные, Кокорин для нас сейчас - это нереально", - сказал Худяков.

А еще: Радимов: "Кокорину пришлось бы тяжело в "Зените" при Дзюбе, Азмуне, Дриусси"| http://soccernews.ru
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