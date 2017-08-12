Спортивный директор "Валенсии": "Мы постараемся в ближайшее время купить нескольких футболистов"

Теги валенсияджейсон мурильожоффрей кондогбияинтер милан

Спортивный директор "Валенсии": "Мы постараемся в ближайшее время купить нескольких футболистов"

Спортивный директор "Валенсии" Матеу Алемани поделился информацией о возможных трансферах Джейсона Мурильо и Жоффрея Кондогбия из "Интера".

"Мы следуем своему плану и постараемся в ближайшее время купить нескольких футболистов". Мы очень близки к подписанию соглашения с Мурильо, но пока это не произойдет, я больше ничего не могу сказать на этот счет.

Над переходом Кондогбия нам предстоит поработать еще немного. Он очень дорогой футболист, а еще он имеет большое значение для "Интера" - приводит слова Алемани Marca.

Читайте также: "Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов