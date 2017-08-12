Спортивный директор "Валенсии": "Мы постараемся в ближайшее время купить нескольких футболистов"

Спортивный директор "Валенсии" Матеу Алемани поделился информацией о возможных трансферах Джейсона Мурильо и Жоффрея Кондогбия из "Интера".

"Мы следуем своему плану и постараемся в ближайшее время купить нескольких футболистов". Мы очень близки к подписанию соглашения с Мурильо, но пока это не произойдет, я больше ничего не могу сказать на этот счет.

Над переходом Кондогбия нам предстоит поработать еще немного. Он очень дорогой футболист, а еще он имеет большое значение для "Интера" - приводит слова Алемани Marca.

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