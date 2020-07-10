Спортивный директор "Ювентуса" четыре часа вёл переговоры с агентом Алексея Миранчука в Милане
Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о переговорах между представителями "Ювентуса" и полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.
"Не знаю, откуда столько скептицизма по поводу истории Миранчука и "Ювентуса". Я вам сейчас расскажу детали. У футболиста нормальный агент – Вадим Шпинев. У него очень сильный партнёр в Италии - один из влиятельнейших агентов и близкий к "Ювентусу" человек. Так вот спортивный директор "Юве" Паратичи ради встречи с Вадимом ехал на поезде из Турина в Милан и там четыре часа вёл переговоры в закрытом офисе. Это серьёзный показатель. Я не утверждаю, что Миранчук перейдёт туда, но они рассматривали возможность его подписания. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл", - поведал Ткаченко.
Также агент отметил, что "Милан" утратил интерес к российскому хавбеку. Зимой "россонери" действительно выходили на "Локомотив" с конкретным предложением по Миранчуку, но сейчас клуб вышел из гонки за игроком, поскольку тот не подходит будущему тренеру команды Ральфу Рангнику.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17