Спортивный директор "Ювентуса" четыре часа вёл переговоры с агентом Алексея Миранчука в Милане

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Спортивный директор "Ювентуса" четыре часа вёл переговоры с агентом Алексея Миранчука в Милане

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал о переговорах между представителями "Ювентуса" и полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Не знаю, откуда столько скептицизма по поводу истории Миранчука и "Ювентуса". Я вам сейчас расскажу детали. У футболиста нормальный агент – Вадим Шпинев. У него очень сильный партнёр в Италии - один из влиятельнейших агентов и близкий к "Ювентусу" человек. Так вот спортивный директор "Юве" Паратичи ради встречи с Вадимом ехал на поезде из Турина в Милан и там четыре часа вёл переговоры в закрытом офисе. Это серьёзный показатель. Я не утверждаю, что Миранчук перейдёт туда, но они рассматривали возможность его подписания. Недорогой, молодой, интересный, против них хорошо сыграл", - поведал Ткаченко.

Также агент отметил, что "Милан" утратил интерес к российскому хавбеку. Зимой "россонери" действительно выходили на "Локомотив" с конкретным предложением по Миранчуку, но сейчас клуб вышел из гонки за игроком, поскольку тот не подходит будущему тренеру команды Ральфу Рангнику.

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