Спортивный директор "Ювентуса" исключил уход Дибалы

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи заявил, что нападающий команды Пауло Дибала не покинет клуб в это трансферное окно. Об этом информирует Sky Sport Italia.

"Мы исключаем вариант ухода Дибалы из "Ювентуса".

У нашего клуба хорошая атмосфера. Многие игроки, покинувшие клуб, - возвращаются. Так было с Буффоном и Бонуччи", - сказал Паратичи.

Ранее сообщалось, что футболист этим летом может перейти в ПСЖ и стать заменой Неймару, который должен был перейти в "Барселону.

В "Ювентусе" Дибала играет с 2015 года.

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