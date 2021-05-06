Спортивный директор "Ювентуса" может уйти в "Баварию"

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"Бавария" может стать следующим местом работы для спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи, сообщает La Stampa.

Контракт функционера с "Ювентусом" истекает в конце сезона. Его продление под вопросом. По данным источника, Паратичи может продолжить карьеру в "Баварии".

В руководстве немецкого клуба также произойдут изменения. В текущем году покинет свою должность председатель правления Карл-Хайнц Румменигге.

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