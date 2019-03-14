Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира

Теги ювентуспсжкилиан мбаппетрансферы

Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи пообещал купить одного из лучших футболистов мира.

Как сообщает Tuttosport, во время встречи с болельщиками "старой синьоры" функционер сказал, что сделает всё возможное для подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее руководство парижан неоднократно заявляло, что 20-летний нападающий не продаётся. Сам футболист также заверял, что связывает своё будущее со столичным клубом.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 50 голов и сделал 30 ассистов. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

Не пропустите: Хет-трик Роналду в ворота "Атлетико" повысил стоимость акций "Ювентуса" на 18%. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

"Барселона" огласила сроки восстановления травмированного Дембеле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 27 75
2 Наполи Наполи 27 57
3 Милан Милан 27 51
4 Интер Милан Интер Милан 27 50
5 Рома Рома 27 47
6 Торино Торино 27 44
7 Аталанта Аталанта 27 44
8 Лацио Лацио 26 42
9 Сампдория Сампдория 27 39
10 Фиорентина Фиорентина 27 37
11 Парма Парма 27 33
12 Сассуоло Сассуоло 27 32
13 Дженоа Дженоа 27 30
14 Кальяри Кальяри 27 27
15 Удинезе Удинезе 26 25
16 СПАЛ СПАЛ 27 23
17 Эмполи Эмполи 27 22
18 Болонья Болонья 27 21
19 Фрозиноне Фрозиноне 27 17
20 Кьево Кьево 27 10
Полная таблица

топ-5 тегов