Спортивный директор "Ювентуса" пообещал купить одного из лучших футболистов мира

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи пообещал купить одного из лучших футболистов мира.

Как сообщает Tuttosport, во время встречи с болельщиками "старой синьоры" функционер сказал, что сделает всё возможное для подписания форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Ранее руководство парижан неоднократно заявляло, что 20-летний нападающий не продаётся. Сам футболист также заверял, что связывает своё будущее со столичным клубом.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, сыграл 77 матчей, забил 50 голов и сделал 30 ассистов. Его стоимость оценивается в 200 миллионов евро.

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