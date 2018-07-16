Спортивный директор "Ювентуса" рассказал, когда клуб задумался о трансфере Роналду

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Спортивный директор "Ювентуса" рассказал, когда клуб задумался о трансфере Роналду

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, когда клуб задумался о трансфере португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Эта сумасшедшая идея возникла после четвертьфинального матча Лиги Чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" в Турине. Криштиану забил в падении через себя, и наши болельщики устроили ему овации. Мы встретились с его агентом Жорже Мендешом на той же неделе. Он рассказал, что Роналду был поражён вниманием со стороны болельщиков. Он был впечатлён, и сказал, что хотел бы однажды оказаться в "Ювентусе". Тогда я ответил, что есть много желаний, но не все из них сбываются. Через некоторое время, мы снова встретились с Мендешом - он объяснил мне ситуацию, и мы взялись за эту идею. У нас был разговор с президентом клуба Андреа Аньелли. После нескольких часов общения он сказал мне, что нужно попробовать, возможно, действительно есть шанс. Это была уникальная возможность пригласить игрока, признанного лучшим в мире" - цитирует Паратичи Football Italia.

Напомним, что в итоге "Ювентус" купил у "Реала" Роналду за 112 миллионов евро.

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