Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о будущем Дибалы

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Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о будущем Дибалы

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, что думает о будущем нападающего команды Пауло Дибалы.

"Мы давно ведем переговоры с агентом футболиста о контракте. Он важный игрок для нашей команды.

Мы вложились в него. Клуб рисковал, но всегда верил в него. Мы даже дали ему футболку с 10-м номером. Мы всегда в него верили", - цитирует Паратичи DAZN.

Нынешнее соглашение футболиста с "Ювентусом" рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала участвовал в 29 матчах, отметившись 11 голами и 9 ассистами.

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