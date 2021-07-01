Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о возможном уходе Роналду

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Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о возможном уходе РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Спортивный директор "Ювентуса" Федерико Керубини высказался о будущем форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в туринском клубе.

"Никаких сигналов желании уйти от Роналду не было. Есть слухи о его трансфере, но со стороны "Ювентуса" никаких предпосылок к этому нет.

В прошедшем сезоне Криштиану забил 36 голов в 44 матчах, и цифры не всегда отражают действительность и зачастую скрывают правду.

Мы рады, что Роналду присоединится к "Юве" как только выйдет из отпуска", – сказал Керубини.

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