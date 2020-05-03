Спортивный директор "Ювентуса" рассказал о значимости Роналду для клуба

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, насколько важен форвард Криштиану Роналду для клуба.

"Роналду отличается от других футболистов. Он приносит невероятный и экспоненциальный рост доходов, представляя бренд, который почти такой же большой, как и клуб", - передает слова Паратичи Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может расстаться с форвардом из-за финансовых проблем. Напомним, Серия А приостановлена из-за пандемии коронавиурса.

Сам Роналду сообщал, что не покинет итальянский клуб как минимум до 2022 года.

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