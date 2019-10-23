Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду - лучший игрок в мире и, возможно, в истории"

Спортивный директор туринского "Ювентуса" Фабио Паратичи высоко отозвался о ведущем форварде команды Криштиану Роналду.

"Криштиану - лучший игрок в мире, возможно, лучший в истории. Только взгляните на все рекорды, которые он установил как на личном, так и на командном уровне. У него всё ещё есть необычайное желание тренироваться и играть, которое превосходит все ожидания", - цитирует функционера Sky Sport Italia.

"Ювентус" купил португальского нападающего летом 2018 года у "Реала" за 117 миллионов евро.

В составе "старой синьоры" 34-летний Роналду забил 33 гола и сделал 11 ассистов в 53 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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