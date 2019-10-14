Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"
Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, какого трансферного плана клуб будет придерживаться этой зимой, а также о положении Криштиану Роналду в команде.
"Мы довольны нашими футболистами, состав укомплектован.
Роналду для нас очень важен, мы очень довольны им, а он нами. Не сомневаюсь, что он останется с нами и в этом и в следующем сезоне", - передает слова Паратичи Football Italia.
"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 баллов. Роналду в этом сезоне участвовал в 6 матчах, забив 3 гола и сделав 1 ассист.
А еще: "Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3