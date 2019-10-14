Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"

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Спортивный директор "Ювентуса": "Роналду останется в клубе и в этом, и в следующем сезоне"

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи рассказал, какого трансферного плана клуб будет придерживаться этой зимой, а также о положении Криштиану Роналду в команде.

"Мы довольны нашими футболистами, состав укомплектован.

Роналду для нас очень важен, мы очень довольны им, а он нами. Не сомневаюсь, что он останется с нами и в этом и в следующем сезоне", - передает слова Паратичи Football Italia.

"Ювентус" занимает 1 место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 19 баллов. Роналду в этом сезоне участвовал в 6 матчах, забив 3 гола и сделав 1 ассист.

А еще: "Манчестер Юнайтед" нацелился на лидера "Ювентуса"| http://soccernews.ru
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