Спортивный директор "Ювентуса" сделал заявление о будущем Аллегри

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сделал заявление о будущем главного тренера туринской команды Массимилиано Аллегри.

"Аллегри входит в пятёрку лучших тренеров мира. Он очень умный специалист. Конечно, он останется с нами" - цитирует функционера Football Italia.

51-летний Аллегри возглавляет "Ювентус" с 2014 года и уже выиграл со "старой синьорой" 10 трофеев, в том числе четыре скудетто.

Ранее СМИ приписывали интерес к нему со стороны "Реала" и "Манчестер Юнайтед".

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