Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что клуб не собирается покупать форварда "Барселоны" Луиса Суареса.



"Суареса нет в нашем списке. Он не является целью "Ювентуса". У него не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать", - написал Фабрицио Романо в своём твиттере.

Напомним, что 33-летний уругваец хочет получить 14 миллионов евро за расторжение контракта с "Барсой", но клуб не хочет платить.

Если переход Суареса в "Ювентус" сорвётся, то форвард может оказаться в "Атлетико" или ПСЖ.

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