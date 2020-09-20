Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса

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Спортивный директор "Ювентуса" высказался о возможном переходе Суареса

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи сказал, что клуб не собирается покупать форварда "Барселоны" Луиса Суареса.

"Суареса нет в нашем списке. Он не является целью "Ювентуса". У него не будет итальянского паспорта во время трансферного окна, поэтому мы не сможем его подписать", - написал Фабрицио Романо в своём твиттере.

Напомним, что 33-летний уругваец хочет получить 14 миллионов евро за расторжение контракта с "Барсой", но клуб не хочет платить.

Если переход Суареса в "Ювентус" сорвётся, то форвард может оказаться в "Атлетико" или ПСЖ.

Не пропустите: Суарес высказался о своем возможном переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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